TV Azteca transmitirá EN VIVO la pelea de Marco Verde vs Alexander Moreno
Marco Verde tendrá su primer pelea del 2026 continuando en su carrera como peleador profesional; ahora pisará suelo tapatío en donde busca sumar un triunfo.
Marco Verde tendrá su primera pelea del 2026 y por primera vez en su corta trayectoria como profesional, se dispondrá a pisar suelo tapatío en el combate que sostendrá ante Alexander Moreno, colombiano que tiene 13 peleas como profesional.
Marco Verde sigue en construcción de su carrera, encarando desafíos de diversa índole y categoría en la división de los pesos medianos donde busca hacer récord, subir en el ranking y pensar en oportunidades cada vez más estelares.
En su esquina, Radamés Hernández quien lo acompaña desde su carrera amateur alista las armas de su peleador, acompañado también por su papá, el ex boxeador Manuel Verde; el equipo de trabajo se complementa con el manager y quien guía esos pasos que es Eddy Reynoso.
Ahora Verde, tendrá su quinta pelea como profesional, y la segunda ante un colombiano, luego del duelo en Culiacán, Sinaloa cuando midió fuerzas en contra de Cristian Montero, quien le complicó a Marco pero al final el de Mazatlán salió con la mano en lo alto.
Resultados de las peleas de Marco Verde como profesional
- Marco Verde vs Michel Polina | 3 de mayo 2025 | Victoria de Marco Verder por TKO R1
- Marco Verde vs Cristian Montero | 7 de julio 2025 | Victoria de Marco Verder por DU
- Marco Verde vs Sona Akale | 13 de septiembre 2025 | Victoria de Marco Verder por TKO R4
- Marco Verde vs Raphael Igbokwe | 13 de diciembre 2025 | Victoria de Marco Verder por DU