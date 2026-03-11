TV Azteca transmitirá EN VIVO la pelea de Marco Verde vs Alexander Moreno

Marco Verde tendrá su primera pelea del 2026 y por primera vez en su corta trayectoria como profesional, se dispondrá a pisar suelo tapatío en el combate que sostendrá ante Alexander Moreno, colombiano que tiene 13 peleas como profesional.

Marco Verde sigue en construcción de su carrera, encarando desafíos de diversa índole y categoría en la división de los pesos medianos donde busca hacer récord, subir en el ranking y pensar en oportunidades cada vez más estelares.

En su esquina, Radamés Hernández quien lo acompaña desde su carrera amateur alista las armas de su peleador, acompañado también por su papá, el ex boxeador Manuel Verde; el equipo de trabajo se complementa con el manager y quien guía esos pasos que es Eddy Reynoso.

Ahora Verde, tendrá su quinta pelea como profesional, y la segunda ante un colombiano, luego del duelo en Culiacán, Sinaloa cuando midió fuerzas en contra de Cristian Montero, quien le complicó a Marco pero al final el de Mazatlán salió con la mano en lo alto.

