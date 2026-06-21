TV Azteca transmitirá España vs Arabia Saudita EN VIVO y GRATIS en el Mundial 2026

La Fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue con grandes emociones. En la actividad del Grupo H, la Selección de España se mide a Arabia Saudita en la cancha del Estadio Atlanta, encuentro a disputarse este domingo 21 de junio a las 10:00 horas, tiempo de la CDMX.

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Dirigidos por Luis de la Fuente, el conjunto de 'La Furia' encara el encuentro luego de haber tenido un debut decepcionante. Partiendo como uno de los favoritos a llegar a la cita del 19 de julio en Nueva Jersey, España no pudo romper el cero ante Cabo Verde durante la Fecha 1. El combinado de 'La Roja' se fue con un punto ante un equipo debutante en las Copas Mundiales.

Del otro lado, Arabia Saudita también tuvo un inicio dividiendo unidades. Con empate 1-1 ante Uruguay, todos los equipos del sector tienen un punto, no obstante, el cuadro de Oriente Medio y el equipo sudamericano se ubican en los primeros dos puestos de la tabla debido a que si anotaron en su primer partido.

TV Azteca transmitirá España vs Arabia Saudita

El encuentro de España vs Arabia Saudita lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 9:45 horas, tiempo del Centro de México.

Más tarde, Uruguay se enfrenta a Cabo Verde en el Estadio de Miami, compromiso a jugarse en punto de las 16:00 horas para culminar la actividad de la Fecha 2 en el Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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