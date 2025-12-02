CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá la ida y vuelta de las semifinales de Rayados de Monterrey vs Toluca
Las emociones de las Semifinales del Apertura 2025 las tendrás por la señal de TV Azteca
La emoción de la Liguilla del del torneo Apertura 2025 las podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca que transmitirá el partido de Ida de las Semifinales entre los Rayados de Monterrey y el Toluca en la cancha del Estadio BBVA.
TV Azteca transmitirá la Ida y Vuelta de Rayados vs Toluca
La señal de TV Azteca se engalana con el futbol de la Liga BBVA MX con la transmisión de la Ida y la Vuelta de las Semifinales entre los Rayados de Monterrey y el Toluca.
El primer duelo en el Gigante de Acero el próximo miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas que podrás seguir con los mejores narradores, mientras que la Vuelta se disputará el sábado 6 en la cancha del Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.
El vigente campeón de la Liga BBVA MX buscará defender su corona contra los Rayados de Monterrey, uno de los equipos más sólidos y con la nómina más alta del futbol mexicano con figuras como Germán Berterame, Sergio Ramos y Sergio Canales.
Será una serie especial para el técnico Antonio 'Turco' Mohamed ya que se enfrentará a uno de los equipos que ya logró hacer campeón en la Liga BBVA MX y con el que tiene una conexión especial.
- Semifinal de Ida: Rayados vs Toluca | Hora 21:10 | Por TV Azteca
- Semifinal Vuelta: Toluca vs Rayados | Hora 19:00 |Por TV Azteca
Además de los partido por televisión abierta en la señal de TV Azteca y con las voces que tú ya conoces, también podrás seguir la cobertura especial de ambos encuentros por las plataformas digitales de Azteca Deportes.