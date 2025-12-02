CONFIRMADO: TV Azteca transmitirá la ida y vuelta de las semifinales de Rayados de Monterrey vs Toluca

La emoción de la Liguilla del del torneo Apertura 2025 las podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca que transmitirá el partido de Ida de las Semifinales entre los Rayados de Monterrey y el Toluca en la cancha del Estadio BBVA.

TV Azteca transmitirá la Ida y Vuelta de Rayados vs Toluca

La señal de TV Azteca se engalana con el futbol de la Liga BBVA MX con la transmisión de la Ida y la Vuelta de las Semifinales entre los Rayados de Monterrey y el Toluca.

El primer duelo en el Gigante de Acero el próximo miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas que podrás seguir con los mejores narradores, mientras que la Vuelta se disputará el sábado 6 en la cancha del Estadio Nemesio Diez a las 19:00 horas.

El vigente campeón de la Liga BBVA MX buscará defender su corona contra los Rayados de Monterrey, uno de los equipos más sólidos y con la nómina más alta del futbol mexicano con figuras como Germán Berterame, Sergio Ramos y Sergio Canales.

Será una serie especial para el técnico Antonio 'Turco' Mohamed ya que se enfrentará a uno de los equipos que ya logró hacer campeón en la Liga BBVA MX y con el que tiene una conexión especial.

Semifinal de Ida: Rayados vs Toluca | Hora 21:10 | Por TV Azteca

Semifinal Vuelta: Toluca vs Rayados | Hora 19:00 |Por TV Azteca

Además de los partido por televisión abierta en la señal de TV Azteca y con las voces que tú ya conoces, también podrás seguir la cobertura especial de ambos encuentros por las plataformas digitales de Azteca Deportes.

