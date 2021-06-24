TV Azteca Deportes transmitirá la Copa Oro en vivo

La Selección Azteca está de regreso en las pantallas de TV Azteca Deportes y ahora con la máxima competencia de selecciones de la Concacaf, la Copa Oro. Las mejores escuadras de la zona se reúnen para coronarse en este torneo. Antes se buscaban un pase a la Copa Confederaciones, en esta ocasión solamente será para obtener un título más a las vitrinas de los conjuntos.

Una vez más los favoritos para coronarse en el certamen son México y Estados Unidos, pues son los máximos ganadores de este torneo con 11 y 6 respectivamente. Se destaca el enfrentamiento que tuvieron recientemente en la final de la Nations League y resultó vencedor el equipo de las barras y las estrellas. Esto alimenta una rivalidad añeja entre las dos escuadras favoritas al título.

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TV Azteca Deportes te llevará la emoción de la Copa Oro

Te llevaremos 8 partidos en por medio de Televisión Abierta, a tráves de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de cuatro encuentros más de manera exclusiva por medio del sitio de TV Azteca Deportes y nuestra aplicación. Así que ya lo sabes vive las mejores transimiones con Christian Marttinoli, Inñes Sainz, Luis García, Jorge Campos y en la sede de la Selección Mexicana estará Omar Villarreal.

Se espera una edición de la Copa Oro con gran nivel

El nivel del certamen subirá para esta edición, pues en otras ocasiones hemos visto a selecciones como Costa Rica o Jamaica llegar a la final y eliminar a conjuntos que lucían, por lo menos en el papel, superiores. Es así que han puesto mejor competencia con el paso de los años y en el 2021, se podría sumar la selección de Canadá que tiene a un referente en el futbol europeo como Alphonso Daivies.

A pesar de que aún faltan algunos horarios de confirmar, estamos listos para llevarte una vez más la emoción de la Selección Azteca. No te pierdas la actividad a partir del 10 de julio por nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.