TV Azteca transmitirá Los Angeles Rams vs Kansas City Chiefs, partido de pretemporada de la NFL 2026

Se acerca la Navidad para todos los aficionados del emparrillado de la National Football League (NFL), será el próximo 9 de septiembre cuando inicie la temporada 2026-2027 con el enfrentamiento entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en lo que será la reedición del SuperBowl de la campaña pasada. Para no comer ansias, en TV Azteca Deportes te traemos una probadita con el duelo entre Los Angeles Rams y los Kansas City Chiefs en pretemporada.

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Será este sábado 15 de agosto en punto de las 2:00 pm desde el Arrowhead de Kansas City cuando el equipo californiano se vea las caras con el combinado comandado por Patrick Mahomes en lo que pinta ser un partidazo desde el primer minuto. Dos de los equipos más potentes de toda la liga cara a cara en busca de afinar sus armas y estar listos para sus respectivos debuts en el próximo septiembre. Recuerda que podrás disfrutar EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS este partido por la señal de TV Azteca Deportes por el canal de Azteca Deportes Network.



Partido: Los Angeles Rams vs Kansas City Chiefs

Día: Sábado 15 de agosto

Hora: 2:00 pm

Canal: TV Azteca Deportes Network

Debut en la temporada 2026-2027

Los Angeles Rams tendrán su primer partido oficial de la campaña cuando enfrenten a los San Francisco 49ers el próximo 10 de septiembre en punto de las 6:35 pm desde Melbourne, Australia en lo que pinta para ser uno de los compromisos más atractivos de la primera fecha. Por otro lado, Pat Mahomes y compañía se verán las caras con los Denver Broncos en el Arrowhead Stadium el 14 de septiembre a las 6:15 pm