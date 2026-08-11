No solo con una victoria: Tigres podría avanzar a cuartos de la Leagues Cup

Los Tigres de la UANL llegan a la última jornada del calendario de la Leagues Cup 2026 con una situación extraña. Los felinos todavía pueden meterse entre los mejores 8 equipos del torneo, pero necesitan estar atentos a lo que ocurra en otros partidos. Incluso existe un escenario en el que podrían avanzar sin conseguir una victoria ante Vancouver Whitecaps.

El equipo dirigido por Hernán Elizondo suma 4 puntos después de sus 2 primeros encuentros. En ambos casos empató durante los 90 minutos y posteriormente ganó en penales, sumando punto extra. Ahora tendrá que enfrentar a Vancouver Whitecaps en el Estadio Universitario. Hay otros 10 equipos de la Liga BBVA MX ya eliminados de la Leagues Cup.

¿Por qué Tigres podría llegar a 6 puntos sin ganar y clasificar?

La Leagues Cup establece una regla particular para los partidos que terminan empatados después de los 90 minutos. Si hay igualdad, cada equipo recibe un punto y se disputa una tanda de penales para otorgar un punto adicional al ganador.

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Eso fue precisamente lo que ocurrió con Tigres. Ante Real Salt Lake empató 1-1 y ganó la tanda de penales por 6-5. Después, frente a Minnesota United volvió a igualar 0-0 y se impuso desde los once pasos por 4-2.

|X: Tigres

Si vuelven a empatar ante Vancouver y ganan los penales, llegarían a seis unidades. Después, tendrían que esperar otros resultados para conocer si les alcanza para avanzar.

Insólito: Tigres puede clasificar sin ganar o quedarse afuera ganando

El panorama de Tigres tiene dos posibilidades que muestran la importancia de la última jornada. Un empate ante Vancouver, acompañado de una victoria en penales le serviría si León o Cruz Azul pierdan por dos o más goles.

Por otro lado, ganar en los 90 minutos tampoco garantiza automáticamente el boleto a Cuartos de Final. Además de la victoria, Tigres necesita que América, Cruz Azul, Juárez o León pierdan.

El calendario de Tigres en la Leagues Cup 2026

Los resultados de los felinos durante la primera fase son los siguientes: