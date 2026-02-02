ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana anuncia juego ante Brasil en la CDMX

La Selección Mexicana tiene un nuevo partido de preparación en puerta. Este lunes 2 de febrero, el conjunto nacional ha confirmado un duelo amistoso frente a Brasil, compromiso que se va a disputar en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el próximo 7 de marzo en punto de las 17:00 horas.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! FIGURA de Pumas firma con equipo de la MLS

Mediante redes sociales y tras una conferencia de prensa, la Selección Mexicana Femenil hizo el anuncio oficial del encuentro con una imagen que promociona el partido con jugadoras como Jaqueline Ovalle, Rebeca Bernal, Charlyn Corral, Yasmin Ribeiro, Mariza Nascimento y Beatriz Zaneratto.

“Seguimos trabajando comprometidas por el crecimiento de nuestras selecciones. Nos encontramos en un año de eliminatorias, un año fundamental para volver a ver a México clasificar a una Copa del Mundo. Además de los partidos que ya tenemos programados, disputaremos un encuentro ante un rival Top 6 del mundo. Enfrentar a este tipo de selecciones es clave para medirnos y exigirnos.

"Es un partido de inflexión, un año clave para fortalecer la identidad de juego con la mira puesta en el objetivo de Brasil 2027 y Los Ángeles 2028 para competir en el nivel más alto", dijo Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales Femeniles en conferencia de prensa.

¿Cuál es el Grupo de México rumbo a la Copa Mundial 2027?

Para los partidos Clasificatorios de Concacaf, la Selección Mexicana Femenil comparte el Grupo A junto a Santa Lucía, Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE.UU. y San Vicente y las Granadinas.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul vs América se jugará en LUNES a las 3:45 PM