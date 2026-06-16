TV Azteca transmitirá México vs Corea del Sur, EN VIVO y GRATIS, segundo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

Duelo de poder a poder en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Mexicana de Futbol se verá las caras contra su similar de Corea del Sur en el Estadio Guadalajara en busca del liderato absoluto del sector. Los pupilos de Javier Aguirre derrotaron a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, mientras que, los Tigres de Asia vinieron de atrás y sacaron las tres unidades ante los checos en suelo tapatío.

Te puede interesar: Argentina vs cuadro argelino; Ver por INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY, martes 16 de junio, partido de la justa de verano de 2026, marcador minuto a minuto - Presentado por Jaecoo 5

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene los mejores eventos y en la justa mundialista no es la excpeción. Sigue EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS el choque entre México y Corea del Sur este jueves 18 de junio desde las 6:30 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

La cima está en juego

Cabe destacar que, este cotejo entre mexicanos y surcoreanos no solo tiene tres unidades en juego. Un triunfo de cualquiera de las dos naciones prácticamente los pondría en los 16 avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aparte les daría una gran ventaja en busca del liderato del grupo.

A pesar de que México parte como ligero favorito sobre Corea del Sur, no hay que olvidar que los asiáticos ya saben lo que es ganar en el Estadio Guadalajara y aparte no se movieron de sede, algo que si hizo la Selecicón Mexicana (CDMX a Guadalajara).

