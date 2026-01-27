TV Azteca transmitirá Mirassol vs Vasco da Gama en la Jornada 1 del Brasileirao 2026

La emoción de la mejor liga del conteniente ahora la podrás disfrutar a través de TV Azteca Deportes con los partidos que tenemos preparados para ti de la Serie A del Brasileirao y los poderosos equipos brasileños.

TV Azteca transmitirá el Brasileirao

Esta semana arranca la Temporada 2026 del Brasileirao, la liga de los más recientes campeones de la Copa Libertadores, y en TV Azteca podrás disfrutar del comienzo de la Jornada 1 con el duelo entre el Mirassol y el Vasco da Gama este jueves 29 de enero en punto de las 17:00 horas en la cancha del Estadio Municipal José María de Campos Maia.

Mirassol es el equipo revelación del Brasileirao tras conseguir el ascenso para la temporada 2025 y terminar su primera campaña en la Primera División Brasileña en el puesto cuatro y colándose a la Copa Libertadores 2026.

Ahora, el Mirassol, quien ha conseguido un ascenso meteórico desde la Cuarta División en 2020 hasta la Seria A en 2025, buscará mantener el buen paso ante uno de los clubes históricos del país como lo es el Vasco da Gama, un gigante venido a menos que ha enfrentado años.

Esta será apenas la tercera vez que el Mirassol y Vasco da Gama se vean las caras y en sus dos anteriores enfrentamientos el Leao da Alta Araraquarense consiguió la victoria.

Azteca Deportes también tendrá los partidos entre el Atlético Mineiro vs Palmeiras, Sao Paulo vs Flamengo y Gremio vs Fluminense por la Jornada 1 por la Serie A del Brasileirao

Este y otros partidos del Brasileirao los podrás disfrutar a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes con la mejor transmisión y narradores.

