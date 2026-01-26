Partidos de la Jornada 1 del Brasileirao que transmitirá TV Azteca Deportes

¡Llega la magia del futbol brasileño a TV Azteca! El arranque del Brasileirao 2026 promete emociones desde la primera jornada y los aficionados mexicanos podrán disfrutarlo gracias a la transmisión en Azteca Deportes Netwok, el sitio y la APP de Azteca Deportes que llevará en vivo tres partidos de gran atractivo. La cita será el miércoles 28 y jueves 29 de enero, con encuentros que reúnen a algunos de los clubes más importantes del futbol brasileño.

RESUMEN: Bolivia 0 - 1 México | Amistoso Internacional

Atlético Mineiro vs Palmeiras - MRV Arena - Miércoles 28

El primer choque será el Atlético Mineiro vs Palmeiras, programado para el miércoles a las 16:00 horas. Se trata de un duelo que enfrenta a dos equipos protagonistas habituales del campeonato. Atlético Mineiro, con su poder ofensivo y el respaldo de su afición en Belo Horizonte, buscará iniciar con victoria ante un Palmeiras que llega como uno de los favoritos al título, gracias a su solidez defensiva y experiencia internacional. Este partido es considerado uno de los más atractivos de la jornada por la calidad de ambos planteles.

Sao Paulo vs Flamengo - Estadio Do MorumBIS - Miércoles 28

Más tarde, a las 18:30 horas, el Sao Paulo recibirá a Flamengo. Este encuentro reúne a dos gigantes históricos del futbol brasileño. Sao Paulo intentará aprovechar su localía para frenar a un Flamengo que llega con la etiqueta de candidato al campeonato, respaldado por su poderío ofensivo y figuras de renombre. El choque entre paulistas y cariocas promete intensidad y goles, siendo uno de los clásicos modernos más esperados por la afición.

TE PUEDE INTERESAR:



Mirassol vs Vasco da Gama - Estádio José Maria de Campos Maia - Jueves 29

La jornada continuará el jueves con el duelo entre Mirassol y Vasco da Gama, pactado para las 17:00 horas. Mirassol, un club que ha sorprendido en los últimos años con su crecimiento y competitividad, buscará dar un golpe de autoridad ante un Vasco que regresa con fuerza y con la misión de recuperar protagonismo en el Brasileirao. Este partido representa la oportunidad de ver a un equipo emergente frente a uno de los históricos del futbol brasileño.

Con tres partidos de alto nivel, la Jornada 1 del Brasileirao 2026 marcará el inicio de una temporada que promete grandes emociones que los aficionados mexicanos podrán disfrutar en vivo a través de la señal de TV Azteca Deportes.

