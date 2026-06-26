TV Azteca transmitirá Panamá vs Inglaterra, partido definitivo del Grupo L del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está por terminar y TV Azteca transmitirá uno de los partidos más importantes del cierre del Grupo L: Panamá contra Inglaterra en el Estadio New York/New Jersey. El duelo entre los centroamericanos y los británicos está pactado para comenzar a las 3:00 PM, tiempo del centro de México.

Los panameños llegan a este duelo eliminados luego de perder sus primeros dos partidos. El equipo dirigido por Thomas Christiansen cayó por la mínima contra Ghana y Croacia al comenzar su participación en el torneo. Ahora, tratará de conseguir su primera victoria en la historia de los Mundiales ante un equipo que tratará de quedarse en la cima del Grupo L.

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El conjunto inglés suma cuatro puntos, tras vencer a los croatas y empatar con los ghaneses, y tiene como objetivo sumar tres puntos para enfrentar a uno de los mejores terceros lugares en la ronda de 16vos. De quedar en segundo lugar, “Los Tres Leones” deberán enfrentar al equipo que quede en el segundo puesto del Grupo L.

Panamá e Inglaterra ya saben lo que es enfrentarse en una Copa del Mundo. Ambas naciones formaron parte del Grupo G de Rusia 2018 y los británicos golearon a los centroamericanos 6-1. Durante ese encuentro, el defensor Felipe Baloy marcó el primer gol de los canaleros en la historia del torneo.

El equipo de TV Azteca que transmitirá el Panamá vs Inglaterra

TV Azteca transmitirá el juego entre Panamá e Inglaterra y mandará a su equipo estelar para narrar el partido. El último duelo del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será contado en las pantallas de Azteca Deportes por Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves “Zague”. L transmisión del compromiso comenzará a las 2:40 PM, tiempo del centro de México.