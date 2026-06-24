Inglaterra debió haber tenido esta tarjeta roja y NO se la marcaron, según el reglamento de la FIFA

Una vez finalizado el encuentro por la fecha 2 entre Inglaterra y Ghana por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual terminó en empate, se desató una polémica en redes sociales tras viralizarse unas imágenes que muestran a Jude Bellingham dialogando con un rival, tapándose la boca. Las imágenes son claras y comprometen de forma directa a una de las máximas figuras del seleccionado de Inglaterra, ya que esta acción está penalizada y debió costarle la tarjeta roja.

Enojo en Ghana por la NO expulsión a Bellingham

El volante del Real Madrid se cubrió la boca de manera deliberada con su mano derecha mientras se dirigía hacia un rival y no recibió sanción alguna. La denominada 'Ley Prestianni', que hizo oficial la FIFA, detalla de forma explícita que esta acción se considera una ofensa grave por ocultar posibles insultos o comentarios discriminatorios. Cabe mencionar que la normativa estipula la pena de expulsión directa con tarjeta roja para cualquier futbolista que se cubra la boca con la mano al momento de interactuar con rivales o árbitros y tiene como objetivo erradicar los insultos ocultos y garantizar la total transparencia de los diálogos que ocurren durante los noventa minutos de juego regular.

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Los detalles de la 'Ley Prestianni' que ya sufrió Miguel Almirón en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

El delantero paraguayo Miguel Almirón ya sufrió la aplicación de este artículo al ser expulsado durante el choque frente a Turquía por un careo con un defensor. Por lo tanto, con este criterio, Bellingham también debería haber recibido la misma tarjeta luego de taparse la boca en el choque entre Inglaterra y Ghana. Sin embargo, ni el árbitro principal ni los encargados de la cabina del VAR activaron los protocolos correspondientes de revisión. El jugador inglés completó los noventa minutos reglamentarios sobre el césped.

Es importante mencionar que esta 'Ley Prestianni' surgió tras un entredicho de Gianluca Prestianni y Vinicius Jr en un duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. Por tal motivo, la regla se denominó popularmente con el nombre del jugador argentino.

