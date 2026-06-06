Histórico jugador de CONCACAF cree que Panamá puede obtener primer triunfo en Copa Mundial de la FIFA 2026™

Panamá es parte del Grupo L en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y hay un histórico jugador de CONCACAF que cree que los “Canaleros” podrán obtener su primer triunfo en la historia de los torneos. La edición que comenzará en junio 11 es la segunda en la que participan los centroamericanos y Felipe Baloy cree posible sumar tres puntos.

Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana en la fase de grupos. De no ser porque califican tres equipos a la siguiente ronda, el grupo podría ser definido como de la muerte. Pese a la dificultad, Baloy considera posible vencer a uno de los tres rivales.

“Creo que contamos con un equipo bien organizado y con experiencia, con jugadores que compiten en las mejores ligas y se desempeñan a un alto nivel”, explicó Baloy en entrevista con la FIFA. “Este equipo puede ir allá y competir. Tiene todas las posibilidades de conseguir la primera victoria de Panamá en un Mundial”.

At the FIFA World Cup 2026 England and Panama will meet for just the second time in history 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇵🇦



The only other match occurred at the 2018 tournament, with England scoring a resounding 6 goals - including a hat-trick for Golden Boot winner Harry Kane 🤯



However, there was a… pic.twitter.com/s73Jv8OuVI — FIFA Museum (@FIFAMuseum) January 12, 2026

El debut de los panameños será el 17 de junio contra Ghana y es el partido que podría ser más fácil de ganar en papel. El segundo compromiso será hasta el 23 del mismo mes contra los croatas y este podría servir para definir si avanzarán a la siguiente fase o no. Contra los ingleses ya tienen historia, puesto que Baloy consiguió el primer gol en la historia de la selección en un Mundial en la edición de 2018, pero luce improbable que venzan a la cuarta mejor selección en la Clasificación de la FIFA.

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De hecho, el nacido en la capital de su país asegura que la gente lo saluda para preguntarle por el gol a los ingleses. De por vida marcó 27 goles en clubes y solo cuatro con su selección por lo que su tanto en el Mundial de 2018 fue el más significativo.

“En Panamá, la gente me para por la calle para hablarme de ese gol. Hay quienes me presentan a sus hijos diciendo: “Mira, este es Felipe Baloy, el jugador que marcó nuestro primer gol en un Mundial”, aseguró el exjugador.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La fiesta de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se podrá disfrutar EN VIVO y GRATIS por TV Azteca. El canal transmitirá 32 partidos entre los que se incluye, además de los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Mexicana, el duelo entre Panamá e Inglaterra del 27 de junio.