TV Azteca transmitirá a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026

Las emociones de la Jornada 8 del Clausura 2026 se viven por TV Azteca. Luego del Viernes Botanero, fecha que llega con doble cartelera con los duelos de Mazatlán vs Pachuca y Juárez vs Atlas, el sábado 28 de febrero Toluca recibe a Chivas en la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 17:00 horas.

Dirigidos por Antonio Mohamed, los 'Diablos Rojos' encaran el partido tras ganarle a Necaxa en la Fecha 7, resultado con el que se mantienen invictos y ocupando el cuarto puesto de la tabla general con 15 puntos. Por su parte, el 'Rebaño Sagrado' comandado por Gabriel Milito llega al compromiso tras perder el paso perfecto. Y es que durante la Jornada 7, Chivas fue derrotado por Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc, no obstante, el cuadro rojiblanco se mantiene como líder de la competencia con 18 unidades.

En el Estadio Nemesio Diez, el conjunto 'Escarlata' no ha conocido la derrota en la presente campaña, pues registran dos victorias y un empate ante su gente. La última vez en la que Toluca y Chivas se enfrentaron en 'La Bombonera', el resultado fue favorable para los 'Diablos Rojos' por marcador de 2-1 en el Torneo Clausura 2025.

¿Dónde ver Toluca vs Chivas EN VIVO?

El partido de Toluca vs Chivas lo vas a poder ver EN VIVO este sábado 28 de febrero por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, encuentro que va a narrar Christian Martinoli acompañado de Luis García, Davis Medrano y Omar Villarreal.

