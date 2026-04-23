TV Azteca transmitirá Toluca vs León en la Jornada 17 del Clausura 2026

Este sábado 25 de abril, las emociones de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX llegan con acción recargada a la señal de TV Azteca. En primera instancia, Tigres recibe a Mazatlán en punto de las 17:00 horas, juego que vas a poder ver mediante nuestras pantallas. Posteriormente, al finalizar el juego en el Estadio Universitario, las acciones se trasladan a la cancha del Nemesio Diez donde Toluca se mide a León.

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León se juega el pase a la Liguilla

Dirigidos por Antonio Mohamed, los 'Diablos Rojos' encaran el juego tras perder en su visita a Mazatlán en actividad de media semana correspondiente a la Fecha 16. Por su parte, los 'Esmeraldas' comandados por Javier Gandolfi vienen de caer frente al Club América y se juegan la clasificación a la Fase Final.

Y es que el Club León tiene registro de 22 puntos, marca con la que se ubican en el décimo puesto de la tabla general. Para acceder a la Liguilla, deben ganar el juego ante Toluca y esperar a que los equipos que se encuentran arriba no sumen, motivo por el que no dependen de sí mismos para seguir con vida en el campeonato.

El partido de Toluca vs León lo vas a poder ver EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes, encuentro a disputarse este 25 de abril al terminar el duelo de Tigres vs Mazatlán.

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