TV Azteca transmitirá EN VIVO Brasil vs Corea del Sur | Octavos de Final

Las selecciones de Brasil y Corea del Sur se enfrentan en partido correspondiente a los Octavos de Final de la Copa del Mundo Qatar 2022 que podrás ver en VIVO por Azteca 7 este lunes 5 de diciembre a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México) con la conducción y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano e Iker Casillas.

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Al cinco veces campeón del mundo, Brasil, le espera su primer enfrentamiento oficial con Corea del Sur en estos octavos de final, mientras busca recuperarse de una derrota 1-0 ante Camerún en un dramático final del Grupo G. Esa derrota finalizó una racha de Brasil de 17 partidos sin perder, aunque no fue suficiente para evitar que uno de los favoritos del torneo se hiciera con el primer lugar de su grupo en una Copa del Mundo por decimoprimera edición consecutiva.

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Un empate contra el 1 del ranking FIFA podría ser una misión complicada, pero se verá como una recompensa para Corea del Sur, después de que una sensacional remontada de 2-1 sobre Portugal lo viera meterse a los octavos de final por los goles anotados. La vista de los jugadores surcoreanos acurrucados alrededor del círculo central después del partido, viendo los últimos segundos del otro encuentro del Grupo H en un teléfono móvil antes de celebrar salvajemente, probablemente será uno de los momentos más conmemorativos de la Copa del Mundo en los próximos años.

Horario del partido Brasil vs Corea del Sur



El encuentro entre Brasil vs Corea del Sur iniciará a las 1:00 P.M. tiempo del centro de México.

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