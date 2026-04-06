¡GOLAZO! Stephano Carrillo marca gol en el empate de su equipo en Países Bajos

Buenas noticias para Stephano Carrillo en Europa. El delantero mexicano hizo otro gol en Países Bajos luego de anotar en el partido del FC Dordrecht frente al SC Cambuur, gol con el que el equipo rescató el empate en la Jornada 35 de la Eerste Divisie.

Ingresando de cambio al minuto 78, el exjugador de Santos Laguna hizo el 1-1 al 81’ en la cancha del Kooi Stadion, tanto con el que el mexicano ya registra cuatro anotaciones en el equipo para el que juega cedido.

Y es que la carta del atacante de 20 años de edad le pertenece al Feyenoord de la Eredivisie, no obstante, se encuentra a préstamo con el cuadro de la Segunda División con el que ya registra 32 partidos jugados.

Anteriormente, militando en la escuadra de Rotterdam, Stephano Carrillo tuvo tres partidos jugados acumulando 49 minutos de actividad antes de ser cedido al FC Dordrecht que es dirigido por Dirk Kuyt.

Con el empate en la Fecha 35, el equipo del delantero mexicano se ubica en el décimo puesto de la clasificación con 44 puntos, esto luego de 11 victorias, 11 empates y 13 derrotas. Por su parte, ele Cambuur, rival de este lunes, es segundo lugar con marca de 74 unidades.

Para la Jornada 36, el FC Dordrecht recibe al líder de la competencia, Den Haag, en el Stadion Krommedijk, partido a disputarse el 12 de abril.