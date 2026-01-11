Atlanta refuerza su bullpen: contrato corto y un regreso con cuentas pendientes

En octubre se ganan juegos con rotación, pero en verano se pierden temporadas por un bullpen inestable. Por eso, cuando un equipo encuentra un relevista que se adapta rápido, ataca la zona y no se achica en entradas apretadas, suele intentar retenerlo antes de que el mercado lo encarezca. Atlanta, con esa lógica, decidió cerrar una pieza más para su relevo y evitar improvisaciones cuando el calendario apriete.

Te puede interesar: Chicago ROMPE el mercado de MLB y OBLIGA a Miami a tomar una DECISIÓN RADICAL

Tyler Kinley renueva con Atlanta Braves

Los Braves firmaron al relevista derecho Tyler Kinley con un contrato por un año y 3 millones de dólares para la temporada 2026, además de incluir una opción de club para 2027 por 5.5 millones con buyout de 1.25 millones. Es un acuerdo corto en duración, pero con estructura flexible: si el rendimiento se sostiene, el club tiene una vía clara para extender la relación sin necesidad de volver a competir en el mercado.

La apuesta tiene sentido por el antecedente inmediato. Kinley llegó a Atlanta en la recta final de 2025 y el cambio fue notorio: tras un tramo complicado con Colorado, cerró la campaña con los Braves en modo “apagafuegos”, con una efectividad mínima y un control del tráfico en base que le dio valor real dentro de la dinámica del manager. Ese tipo de cierre suele pesar más que una cifra aislada, porque revela adaptación a un ambiente de presión constante.

Además, el movimiento envía un mensaje hacia dentro del roster: el club busca profundidad de calidad, no solo cantidad. En un bullpen moderno, los roles cambian noche a noche, y tener brazos capaces de lanzar en la séptima u octava, con heredados en base y sin margen para regalar boletos, marca diferencia en la suma total de una temporada.

Dodgers conquistan la Serie Mundial 2025 | ¡Bicampeones tras vencer a Toronto!

Te puede interesar: Luis Urías y Ramón Urías, CONFIRMADOS con México para el Clásico Mundial de Beisbol