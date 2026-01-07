Luis Urías y Ramón Urías, CONFIRMADOS con México para el Clásico Mundial de Beisbol

El roster de la Selección Mexicana de Beisbol, se sigue fortaleciendo rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, al anunciar a través de la Comisión de Selecciones Nacionales que suman a los hermanos Luis y Ramón Urías para el magno evento que se avecina en casi tres meses y en el que ha México le tocará jugar en la primera etapa en Houston.

Los hermanos Urías, serán la tercera pareja de hermanos que defenderán el jersey tricolor en la historia del Clásico Mundial, aunque lo más importante es que ambos han mantenido un nivel importante en las Grandes Ligas, en donde Luis juega con Oakland y Ramón con Astros.

En cuanto a hermanos y antecedentes históricos, en la edición 2009 del certamen asistieron las otras dos parejas de hermanos: Jerry Hairston Jr., y Scott Hairston, así como Adrián González y Edgar González. Los González repitieron convocatoria para el Clásico Mundial 2013.

¿Quiénes son Ramón Urías y Luis Urías?

Ambos oriundos de Magdalena de Kino, Sonora, y egresados de la Academia Alfredo Harp Helú. Luis se convirtió en el quinto egresado del plantel de San Bartolo Coyotepec que alcanzó la Gran Carpa; mientras que Ramón fue el séptimo pelotero de esta Academia que arribó al Big Show.

Luis Urías, el hermano menor (28 años), estuvo listado como el prospecto #31 por Baseball America en el 2019 y fue convocado al Juego de Futuras Estrellas 2018. Lleva una carrera profesional de doce años, desde sus primeros pasos con el equipo de los Padres en la Dominican Summer League en el 2014.

Hizo todo el proceso de Ligas Menores en el sistema de desarrollo de los Padres de San Diego hasta su debut con los frailes en la temporada 2018. La explosión y consolidación del jugador de cuadro sonorense en MLB fue con los Cerveceros de Milwaukee, donde jugó de 2020 a 2023. Su mejor campaña en jonrones y carreras producidas fue en el año 2021 (23 cuadrangulares y 75 remolques). En el 2023 fue cambiado a los Medias Rojas de Boston, en el 2024 vio acción con los Marineros de Seattle y en el 2025 fue parte de los Atléticos avecindados temporalmente en Sacramento. En total ha vestido cinco franelas ligamayoristas.

Antes de su debut en las Ligas Mayores, Luis Urías vio acción en el Clásico Mundial 2017 (con un hit en seis turnos). Ya totalmente afianzado en MLB, fue una pieza clave en el tercer lugar conseguido por la novena mexicana en el Clásico Mundial 2023 con una línea ofensiva de .278, 1 HR y 4 CP.

Por su parte, Ramón Urías, el hermano mayor (31 años), debutará en un Clásico Mundial de Beisbol. Tras dos años de estadía en la sucursal de los Rangers de Texas en la Liga Dominicana (2011 y 2012), Ramón hizo carrera y se consolidó como una figura de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Diablos Rojos del México (2013 a 2017). Su mejor campaña con el equipo escarlata fue en el 2017 (.340, 19 HR, 79 CP), que lo catapultó a la firma con la organización de los Cardenales de San Luis.

Sin embargo, el equipo de Los Pájaros Rojos no le dio el llamado a las Grandes Ligas, sino fueron los Orioles de Baltimore en la temporada 2020, con quienes jugó por un lapso de seis temporadas. En la campaña 2022 fue galardonado con el Guante de Oro como tercera base del equipo oropéndola. Para la temporada 2025 vistió su segundo uniforme de Grandes Ligas (Astros de Houston). En sus seis temporadas en la Gran Carpa, Ramón Urías acumula media centena de jonrones y 215 carreras remolcadas.

Con información de LMB