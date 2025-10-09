Fue miembro de la Selección Mexicana Sub 20 y confiesa haber sido líder en amaño de apuestas en Australia

El jugador mexicano Ulises Dávila ha aceptado ante las autoridades en Australia su gestión, liderazgo y persuasión en el Macarthur FC, para ejecutar amaño de apuestas y verse veneficionado económicamente, por lo que está metido en una serie de problemas legales y seguramente que verán sentenciada su carrera como jugador a los 34 años de edad.

Ulises Dávila, un prospecto mexicano que nació en Chivas y que fue visoriado y fichado por Chelsea por allá del 2011, justo en el marco de su participación en el Mundial Sub 20 que se celebró en Colombia. Ahora el futbolista cayó en las manos de la ambición y ante las investigaciones aceptó su modus operandi.

Todo sucedió en el 2023, cuando Dávila buscó cumplir con una apuesta de tarjetas amarillas, de acuerdo al testimonio que ofreció el jueves en calidad de confesión; sus dos compañeros y que no han sido considerados totalmente como complices también revelaron que en un juego del 9 de diciembre de ese 2023 se hicieron amonestar de maneras abusurdas, así fue como Dávila se ganó la amarilla por retrasar el juego al patear el balón lejos, Lewis el otro implicado fue sancionado por empujar a un rival en el pecho y Baccus, el tercer integrante de esta banda, fue amonestado por una falta imprudente.

La apuesta realizada en un sitio, indicaba cuatro tarjetas lo cual aparentemente sucedió y Dávila pudo haber ganado 200 mil dólares que repartió a sus compañeros, aunque estos dijeron que fueron invitados por quien era capitán del equipo y líder de ese esquema fraudulento.

Los jugadores recibieron una pena menor y Macarthur FC ya los removió del equipo al verse envueltos en ese escándalo.

Dávila, en espera de sentencia en Australia

Tras declararse culpable el jueves, Ulises Dávila tendrá que esperar una sentencia que se conocerá el 19 de diciembre, pasando del cielo al infierno, pues Dávila fue en la temporada 2021 el jugador más valioso de la A-League Men que es la máxima categoría en el balompié australiano.