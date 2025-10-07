Gilberto Mora sería baja de la Selección Mexicana a nada de un desafiante reto Mundial

Esta tarde de martes 7 de octubre ha corrido la información de que el delantero mexicano Gilberto Mora, sería baja importantísima de la Selección Mexicana que disputará en noviembre el Mundial Sub 17 en Qatar.

Gil Mora, con solo 16 años es elegible para esa Copa del Mundo que se estará jugando del 3 de noviembre al 27 de noviembre, regresando una Copa del Mundo tras la celebrada en el 2022.

Gilberto Mora se perfilaba para jugar en menos de un año, tres Mundiales: el que está disputando ahora mismo con México en Chile y donde esta tarde a las 5:00 PM buscarán el pase a los Octavos de Final enfrentando a los organizadores.

Luego está el Sub 17 en noviembre que es donde parece podría ser borrado por así convenir al proceso de Mora y de la Selección Mayor.

Y el tercer Mundial, es el que ya está a casi 9 meses de suceder en México, Estados Unidos y Canadá, y para el cual Mora será un chico de 17 años que podría jugar su primer Copa del Mundo.

¿Por qué Gil Mora no jugaría el Mundial Sub 17 del mes de noviembre en Qatar?

Los reportes y versiones de prensa apuntan a que en Selecciones Mayores buscarían guardarlo e integrarlo a la convocatoria y partidos de Fecha FIFA del mes de noviembre en donde medirán fuerzas ante Uruguay el 15 de noviembre y en contra de Paraguay el 18 de noviembre.

En esos últimos juegos del año buscarían darle ese impacto ante dos selecciones de alto nivel y no enviarlo a Qatar lo que implica una concentración previa, lo que dure la competencia y un retorno prácticamente ya sin margen para continuar jugando el torneo mexicano.

De momento Gilberto Mora es un pilar en el Mundial Sub 20 que se juega en Chile y con grandes juegos ante Brasil, España y Marruecos la prensa mundial habla de que el tijuanense es uno de los futbolistas más cotizados en México.