‘Nuevo Rafa Márquez’, uno de los jugadores más OBSERVADOS por equipos europeos en pleno Mundial Sub 20

México y su participación en el Mundial Sub 20, está impactando más allá de los propios resultados que tiene al equipo mexicano en los Cuartos de Final en el torneo que se celebra en Chile, pues la prensa internacional reitera que jugadores mexicanos están siendo vigilados por los visores de equipo europeos para eventualmente firmarlos, sumándose el zaguero central Diego Ochoa.

El número 4, quien tiene ubicación, salida con el balón controlado, juego aéreo y liderazgo en el equipo, es inclusive descrito como el Nuevo Rafa Márquez, y es que recordando a Márquez como juvenil de los rojinegros, sí existen ciertas similitudes inclusive físicas.

Independiente de las semejanzas, reportes sostienen que luego de Gilberto Mora la estrella de este equipo mexicano y quien ha sido ya apodado como CRACKITO o LA PERLA MEXICANA, hay interés en Diego Ochoa, y que los scouts lo ven como un gran central a futuro.

¿Quién es Diego Ochoa, el central de México en el Mundial Sub 20?

Diego Ochoa es un jugador mexicano que está en el límite de la categoría Sub 20, al tener justamente 20 años de edad. El jugador azteca pertenece a Chivas pero está cedido a Bravos de Juárez, equipo que por cierto ha celebrado cada una de sus actuaciones.

Oriundo de Zapopan, Jalisco, Diego Ochoa es un gran elemente en la defena mexicana y es que su grane statura de 1,89 destacan entre el resto de los futbolistas mexicanos y de muchos otros equipos, por lo que su desarrollo físico y las habilidades que puede aún incrementar con esa estatura, llaman la atención.

MEXSPORT Hugo Camberos celebrates his goal 0-3 of Mexico during FIFA U-20 Mens World Cup Chile 2025 match between Chile and Mexico (Mexican National Team) as part Round of 16 at Elias Figueroa Brander Stadium, on October 07, 2025 in Valparaiso, Chile.

Ochoa sería como reportan medios, seguido por equipos de Europa y llama la atención que su costo sería de los más bajos del cuadro azteca, con solo 100 mil euros en su valor, una brecha muy grande en relación al precio de otros jugadores de México como Gil Mora de 4.5 millones de euros.

Puede que este torneo sea un punto de inflexión en su carrera y que lo catapulte a instancias aún más relevantes.