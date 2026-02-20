ÚLTIMA HORA: Armando “La Hormiga” González rechaza MILLONARIA oferta de un campeón de Europa

La joya del futbol mexicano, Armando “La Hormiga” González, volvió a sacudir el mercado tras revelarse que recibió una oferta millonaria desde Europa. El interés provino del CSKA de Moscú, que puso sobre la mesa cerca de 20 millones de dólares (entre 340 y 400 millones de pesos).

De acuerdo a distintos reportes, todo indica a que el club ruso estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión, pero el delantero mexicano decidió rechazar la propuesta. La razón principal no fue económica, si no deportiva, el atacante prioriza su proceso con la selección nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde busca sumarse a la lista definitiva para el torneo internacional.

Tras ser campeón de goleo en el Apertura 2025, considera que mantenerse en México le garantiza protagonismo y ritmo competitivo para pelear por la titularidad del “9” del Tri. Chivas lo blindó recientemente hasta 2029, por lo que cualquier club interesado deberá pagar una cifra récord para sacarlo.

CSKA de Moscú: el primer club ruso en ganar Europa League en 2005

El CSKA se convirtió en el primer equipo de su país en conquistar un torneo continental al ganar la Europa League de la UEFA de la temporada 2004-2005.

La final se disputó el 18 de mayo de 2005 frente al Sporting de Lisboa y terminó 3-1 a favor de los rusos. Lo más impactante fue que el partido se jugó en el Estádio José Alvalade, casa del Sporting, donde el CSKA silenció a todo el estadio y firmó una de las victorias más importantes para el futbol de su país.

Chivas y la Hormiga González viven su mejor momento del Clausura 2026

Mientras el interés europeo crece, el presente del delantero y de las Chivas es inmejorable. La Hormiga suma cinco goles en el torneo actual y llega como vigente campeón de goleo, confirmando su etiqueta de referente ofensivo.

Guadalajara atraviesa un arranque dominante en la Liga BBVA MX, acumulan 18 puntos en seis partidos, lideran el Clausura 2026 y presumen una de las mejores ofensivas y defensivas del campeonato. El equipo rojiblanco no solo gana, también convence.

