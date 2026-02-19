OFICIAL: La ÚLTIMA jornada del Clausura 2026 se jugará con solo cinco partidos

El Clausura 2026 de la Liga Promerica de Costa Rica entra en su etapa más importante con varios equipos peleando por los primeros lugares. A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase regular, la tabla se mantiene muy apretada, por lo que cada partido puede marcar diferencia en la lucha por un boleto a las semifinales.

Por ahora, el Herediano se mantiene como líder con 16 puntos bajo el mando de José Giacone. Muy cerca aparecen el Cartaginés, además de San Carlos y el Deportivo Saprissa, mientras que la Liga Deportiva Alajuelense, dirigida por Óscar Ramírez, busca escalar posiciones tras un inicio irregular.

¿Cuáles es el formato de competencia del Clausura 2026?

El torneo se disputa con 10 equipos, luego de que los clubes Guanacasteca y Santos de Guápiles no participaran esta temporada por problemas administrativos. Esto provoca que en cada jornada solo se disputen cinco partidos, ya que todos los equipos deben enfrentarse entre sí.

Primero se juega la fase regular a lo largo de 18 jornadas, al finalizar, los cuatro mejores avanzan a las semifinales para pelear por el campeonato. El equipo que termine como líder asegura su lugar en una eventual Gran Final; si también gana la fase final, será campeón automáticamente. En caso contrario, deberá disputar el título en una serie de ida y vuelta ante el ganador de las semifinales.

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 18 del Clausura 2026?

Guadalupe FC vs Deportivo Saprissa

Puntarenas FC vs CS Cartaginés

AD San Carlos vs Municipal Pérez Zeledón

CS Herediano vs Sporting FC

Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense

