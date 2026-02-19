Chivas de Guadalajara logra nuevo récord en el Clausura 2026: esto es lo que obtuvo

Mientras un jugador que Chivas quería con todas sus fuerzas podría reforzar a otro equipo de México, el CD Guadalajara no deja de brillar en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Es que ahora el conjunto dirigido por Gabriel Milito logró un nuevo récord además de ir en la primera posición con un puntaje ideal en el torneo.

De acuerdo a los datos de Goles y Cifras MX, el “Rebaño Sagrado” es el equipo con más apariciones en el XI Ideal del Clausura 2026. Es que llegó a un total de 10 apariciones en las primeras 6 jornadas del torneo en el que van como punteros indiscutibles y no paran de ganar. Eso sí, nadie puede creer que Chivas podría tener hasta 9 bajas en la Liguilla.

Nadie puede creer cuánto cuesta el jugador más barato de Chivas|Crédito: @Chivas / X

Las 10 apariciones de Chivas de Guadalajara en el “11 ideal” del Clausura 2026

Hay 3 futbolistas de Chivas que se ganaron un lugar en el Equipo Ideal de la Fecha en más de una jornada de este Clausura 2026: Daniel Aguirre, Armando “Hormiga” González y Efraín Álvarez. En total, estos son los 6 jugadores:

Daniel Aguirre (3 veces)

Armando González (2 veces)

Efraín Álvarez (2 veces)

Diego Campillo (una vez)

Richard Ledezma (una vez)

Roberto Alvarado (una vez)

Ningún otro equipo en este Clausura 2026 pudo meter tantas veces a sus jugadores en el 11 ideal de una jornada de este campeonato. Esto, claro, se debe a que el conjunto de Milito está haciendo bien las cosas, ganando con un buen rendimiento y demostrando por qué tiene pasta para salir campeón.

Chivas solo ficharía a otro jugador si vale verdaderamente la pena|Crédito: @Chivas / X

El problema de Chivas de Guadalajara: la Liguilla

A pesar de la felicidad de los aficionados del “Rebaño Sagrado”, puertas adentro hay preocupación por la presunta convocatoria de varios jugadores a la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Javier Aguirre podría citar hasta 9 futbolistas de Chivas, lo que ocasionaría que Milito deba hacer magia en la Liguilla.

Cabe recordar que aquellos jugadores citados por la Selección Mexicana no podrán jugar la Liguilla del Clausura 2026 puesto que el entrenador, el “Vasco” Aguirre, quiere que los futbolistas mexicanos lleguen bastante tiempo antes del comienzo del Mundial.

