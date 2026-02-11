Memo Ochoa dio un nuevo giro previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: no habría tan buenas noticias por esto que pasó
El experimentado guardameta sigue siento titular en Chipre, pero recientemente no le fue tan bien, lo que podría preocupar si quiere llegar al mundial
Memo Ochoa y el AEL Limassol fueron goleados en la jornada 21 de la Liga de Chipre por marcador de 3-0, lo que se interpretaría como malas noticias previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante el posible regreso del guardameta a la Selección Mexicana después de casi un año sin ser convocado.
El canterano del América y su equipo visitaron al Krasava Ypsonas, que en la primera mitad del partido ya lo iba ganando 2-0. El “último clavo al ataúd” del mexicano se lo pusieron a minuto 57 con la anotación de Agassime Bah para poner el 3-0 definitorio. No obstante, existe la contraparte de que a media semana logró algo que nadie esperaba.
Es así que Ochoa volvió a protagonizar otra goleada en contra en su primer torneo con el conjunto de Chipre y que se suma a la lista negativa desde que llegó:
- Omonia le metió 5 goles en la jornada 4
- Aris Limassol le metió 4 goles en la jornada 7
- Krasava Ypsonas le metió 3 goles en la jornada 21
El equipo del arquero de 40 años marcha en sexto lugar de la liga con 30 puntos, producto de 9 partidos ganados, 3 empatados y 9 perdidos, con una diferencia de goles de -5.
El contraste de Memo Ochoa en la Liga de Chipre
Ochoa fue goleado en Chipre, pero en la Copa logró lo imaginable, al avanzar a las semifinales de dicho torneo, luego de que su club derrotara 2-1 a Omonia FC, que marcha en primer lugar de la liga.
El mexicano fue pieza fundamental en dicho pase al atajar 8 jugadas de gol, por lo que fue considerado el MVP del partido. Cabe mencionar que el arquero y el AEL Limassol conocerán a su rival este miércoles 11 de febrero que saldrá de las llaves de Digenis Morphou y Pafos o del APOEL ante Enosis Neon Paralimni.