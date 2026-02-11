Memo Ochoa dio un nuevo giro previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026: no habría tan buenas noticias por esto que pasó

Memo Ochoa y el AEL Limassol fueron goleados en la jornada 21 de la Liga de Chipre por marcador de 3-0, lo que se interpretaría como malas noticias previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante el posible regreso del guardameta a la Selección Mexicana después de casi un año sin ser convocado.

El canterano del América y su equipo visitaron al Krasava Ypsonas, que en la primera mitad del partido ya lo iba ganando 2-0. El “último clavo al ataúd” del mexicano se lo pusieron a minuto 57 con la anotación de Agassime Bah para poner el 3-0 definitorio. No obstante, existe la contraparte de que a media semana logró algo que nadie esperaba.

Es así que Ochoa volvió a protagonizar otra goleada en contra en su primer torneo con el conjunto de Chipre y que se suma a la lista negativa desde que llegó:



El equipo del arquero de 40 años marcha en sexto lugar de la liga con 30 puntos, producto de 9 partidos ganados, 3 empatados y 9 perdidos, con una diferencia de goles de -5.

El contraste de Memo Ochoa en la Liga de Chipre

Ochoa fue goleado en Chipre, pero en la Copa logró lo imaginable, al avanzar a las semifinales de dicho torneo, luego de que su club derrotara 2-1 a Omonia FC, que marcha en primer lugar de la liga.

El mexicano fue pieza fundamental en dicho pase al atajar 8 jugadas de gol, por lo que fue considerado el MVP del partido. Cabe mencionar que el arquero y el AEL Limassol conocerán a su rival este miércoles 11 de febrero que saldrá de las llaves de Digenis Morphou y Pafos o del APOEL ante Enosis Neon Paralimni.