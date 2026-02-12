ÚLTIMA HORA: Cambia de FECHA y HORARIO partido de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX confirmó a través de sus redes sociales este 11 de febrero una modificación en el calendario del torneo Clausura 2026, luego de que el Club Tijuana solicitara un ajuste en la programación de su partido correspondiente a la Jornada 7 ante Mazatlán FC, tras la aprobación del equipo visitante y la autorización de la liga, el encuentro cambió oficialmente de día y horario.

De esta manera, el compromiso entre Xolos y Mazatlán FC se disputará el sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (tiempo local) en el Estadio Caliente, escenario donde el conjunto fronterizo buscará hacerse fuerte como local en una fase del torneo que comienza a marcar el rumbo de los equipos en la tabla general.

La @LigaBBVAMX informa:



A solicitud del Club local y con anuencia del Club visitante, se autorizó que el partido de la Jornada 7 del #Clausura2026 entre @Xolos y @MazatlanFC cambie de día y hora:



Se jugará el sábado 21 de febrero a las 21:00 horas (local) en el Estadio… — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 12, 2026

¿Contra qué equipos jugarán Xolos y Mazatlán en la Jornada 6?

Antes de su enfrentamiento directo en la Jornada 7, tanto Tijuana como Mazatlán deberán encarar sus respectivos compromisos de la Jornada 6. Xolos visitará a Toluca este viernes 13 de febrero, en una edición más del Viernes Botanero, partido que podrás disfrutar a través de la señal de Azteca Deportes, por el Canal 7, el sitio web y la app oficial.

Por su parte, Mazatlán FC viajará para enfrentar a Santos Laguna el domingo 15 de febrero, con la intención de sumar unidades que le permitan mejorar su posición en la tabla antes del choque directo ante el conjunto fronterizo.

