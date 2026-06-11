ÚLTIMA HORA: César Montes recibe tarjeta roja y se convierte en primer expulsado de México en Mundial 2026; se perderá el partido vs Corea del Sur

En un partido con tres expulsiones, México venció 2-0 a Sudáfrica en el primer partido del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

En los minutos finales del partido, el central que milita en el balompié de Rusia, evitó una acción aportuna de gol, de acuerdo, con el criterio del árbitro.

Cesár Montes se perderá el partido contra Corea del Sur, en la cancha del Estadio Guadalajara el próximo jueves 18 de junio a las 19:00 (hora del centro de México).

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