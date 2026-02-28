ÚLTIMA HORA: Clásico Nacional Chivas vs América se jugará el martes 10 de marzo

La Liga BBVA MX Femenil confirmó que el partido entre las Chivas y el América, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, fue reprogramado luego de los episodios de violencia registrados el fin de semana en Guadalajara, situación que obligó a modificar la agenda deportiva por razones de seguridad.

De acuerdo con el boletín oficial publicado por la Liga BBVA MX Femenil, el encuentro se disputará el 10 de marzo a las 19:07 horas en el Estadio Akron. La liga señaló que la prioridad fue garantizar condiciones adecuadas para jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y aficionados.

Ajustes adicionales en el calendario de la Liga BBVA MX Femenil

También el compromiso entre Guadalajara y Juárez correspondiente a la Jornada 11 también cambió de fecha. Dicho partido se jugará ahora el lunes 20 de abril a las 19:00 horas, con el objetivo de equilibrar cargas de competencia y evitar conflictos logísticos derivados de la modificación principal.

La liga destacó que las decisiones se tomaron en coordinación con autoridades y clubes involucrados, con el fin de preservar el orden y asegurar que los partidos se desarrollen en un entorno adecuado. Asimismo, agradeció la disposición de las instituciones participantes para ajustar sus calendarios sin afectar el desarrollo general del campeonato.

El Clásico femenil entre rojiblancas y azulcremas es uno de los duelos con mayor expectativa del torneo, tanto por la rivalidad histórica como por la relevancia deportiva que suele tener en la pelea por los primeros lugares de la tabla. Ahora, con nueva fecha definida, el encuentro mantiene su atractivo y se perfila como uno de los partidos más importantes.

