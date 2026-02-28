ÚLTIMA HORA: Liga BBVA MX anuncia cambio de horario para partido del América

La Liga BBVA MX informó en una publicación compartida a través de sus redes sociales sobre el cambio de horario en un par de partidos correspondientes a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026.

Liga BBVA MX anuncia cambios de horarios en partidos de la Jornada 10

La Liga BBVA MX señaló que el partido entre el Querétaro y el América correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 se disputará el próximo sábado 7 de marzo en punto de las 17:00 horas en la cancha del Estadio de la Corregidora.

Otro juego que también sufrió modificaciones de la misma fecha es el que enfrentará al Pachuca en contra del Puebla que se jugará el mismo día, pero a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Hidalgo.

La Liga BBVA MX informa cambio de horario para partidos correspondientes a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026.



El partido entre @Club_Queretaro y @ClubAmerica se disputará el sábado 7 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Corregidora.



La Liga BBVA MX solo se limitó a informar sobre los cambios de horarios, pero sin precisar las razones de los mismo, aunque estos podrían obedecer a motivos logísticos y operativos de ambos clubes.

Cabe señalar que a media semana se disputará la fecha doble de la Jornada 9, lo que representa una carga importante para los equipos y obliga a realizar modificaciones.

