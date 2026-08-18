OFICIAL: Canterano de Chivas da el salto a Europa y ya tiene nuevo equipo

Chivas es una de las canteras que más produce jugadores. Unos se llegan a consolidar en el primer equipo, mientras que otros van de club en club hasta que encuentran una gran oportunidad; tal es el caso de un jugador de 25 años, quien da el salto a Europa al firmar con un conjunto, hecho que tal vez replique Armando "Hormiga" González en los próximos días.

De acuerdo con el portal Mexicanos en Europa, Zahid Muñoz es el futbolista que nació en las inferiores del Guadalajara, hoy llega al viejo continente con el FC Rangers de Andorra, club del que es dueño Marco Fabián de la Mora, quien quiere ser presidente del conjunto rojiblanco. El mediocampista llega como agente libre, tras terminar contrato con el Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX.

Zahid Muñoz es el futbolista que nació en las inferiores del Guadalajara y hoy llega al viejo continente con el FC Rangers de Andorra.|@zahidmunoz_10

De la Liga de Expansión MX a Europa

Muñoz es un jugador que surgió de las Fuerzas Básicas del Rebaño, club al que perteneció hasta principios de este año. No obstante, nunca se pudo consolidar en Primera División, por lo que la mayoría de su carrera la hizo con el Tapatío de la Liga de Expansión MX.

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Durante la estadía del ahora refuerzo del Rangers en Chivas, tuvo varias idas y regresos, ya que fue prestado en repetidas ocasiones. Los clubes en los que milito fueron: Cancún, Zacatepec, Atlético de San Luis, Juárez FC, Tepatitlán, Tapatío y Atlético Morelia, recientemente.

El mediocampista llega a Europa en calidad de agente libre y firmó un contrato que lo une al conjunto de Andorra hasta el 30 de junio de 2027, en espera de reventarla y tener una extensión por más años.

El logro más grande del canterano de Chivas

Zahid tuvo un proceso formativo interesante, ya que formó parte de la selección en categorías menores. El gran logro de Muñoz con México fue haber ganado la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de El Salvador 2023. No obstante, esa generación no pudo disputar los Juegos Olímpicos de París 2024.