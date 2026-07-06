ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo LLORA sin consuelo tras eliminación de Portugal en el Mundial 2026 (VIDEO)

Cristiano Ronaldo jugó su último partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el astro portugués sufrió de más después del silbatazo final. Portugal fue eliminada en los octavos de final del torneo a manos de España y el delantero del Al-Nassr lloró desconsoladamente tras saber que ese fue su última representación con la Selección Portuguesa.

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Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras la eliminación de Portugal en su última Copa Mundial de la FIFA

El portugués fue titular contra España y tuvo muchas oportunidades de conseguir un gol que pusiera el partido emocionante. CR7 jugó los 90 minutos del duelo entre las potencias ibéricas, pero solo dos de sus tres tiros fueron con dirección a portería. La emoción lo superó tras el pitido final y rompió en un llanto incontrolable. De acuerdo con SofaScore, su desempeño fue para una valoración de 6.8.

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Con esto, el nacido en Funchal hace 41 años le pone fin a su carrera internacional. Ronaldo dos Santos Aveiro disputó 233 partidos con Portugal y marcó 146 goles. Dentro de su palmarés como representante de su país está la Eurocopa de 2016 y las UEFA Nations League de 2019 y de 2025. Además, CR7 se despide después de haber participado en seis Copas del Mundo. Su mejor desempeño fue en Qatar 2022, donde marco cuatro goles. En total, sumó 11 en Copas del Mundo, pero su mejor resultado fue el cuarto lugar que obtuvieron los lusos en Alemania 2006.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo tras despedirse de Portugal?

El futuro de Cristiano Ronaldo solo tiene una certeza ahora mismo. El futbolista portugués tiene un año más de contrato con el Al-Nassr de la Liga Árabe. Después de eso, con 42 años, continuar su carrera como jugador sería complicado, pese a que aún es uno de los jugadores más destacados en el mundo.