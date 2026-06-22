ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo y Portugal podrían enfrentar vs México en el Mundial 2026

Se vale soñar y el futbol es una de esas vitrinas en las que todo puede pasar. La Selección Mexicana de Futbol podría enfrentar a su similar de Portugal con Cristiano Ronaldo en los octavos de final en el Estadio Ciudad de México. A pesar de que esto es una pequeña posibilidad y todos los resultados van a mover el bracket, varios aficionados ya sueñan con ver al famoso 'Comandante' en el mítico inmueble de nuestro país en un partido de eliminación directa.

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De momento, los pupilos de Javier Aguirre se podrían ver las caras con Cabo Verde en los 16avos de final y en la otra llave estaría un duelo de potencias; Inglaterra contra Portugal. Con ello, de manera futurista y pronosticando victoria mexicana y lusa, en octavos de final veríamos un México vs el combinado luso.

Cabe recordar que, Portugal aún no juega contra Uzbekistán y contra Colombia, por lo que no podemos descartar que saque las seis unidadesy cambie de lugar en la llave. Por si fuera poco, tampoco el triunfo de los pupilos de Roberto Martínez contra Inglaterra estaría asegurado en la ronda de 16avos.

México vs Chequia por TV Azteca Deportes

Tenemos una cita este miércoles 24 de junio en punto de las 6:30 pm para seguir la transmisión de TV Azteca Deportes por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, la página de aztecadeportes.com y el canal de Azteca Deportes Network del choque entre la Selección Mexicana y el combinado europeo. Los dirigidos por Aguirre ya aseguraron el primer lugar, sin embargo querrán irse perfectos en la fase de grupos.

