Inter Miami y equipo de LaLiga interesados por jugador de la Liga MX

Es muy probable que el mediocampista uruguayo-italiano Nicolás Fonseca siga su carrera fuera de la Liga BBVA MX y deje al conjunto del León, pues tanto el Inter Miami de la MLS como el Real Oviedo de España han mostrado interés en hacerse con sus servicios. Todo apunta a que su salida del conjunto esmeralda se concretará en la próxima temporada.

Nicolás Fonseca, de 25 años, llegó al León con la expectativa de convertirse en un referente en el mediocampo. Sin embargo, su paso por la institución ha estado marcado por altibajos que no le han permitido consolidarse como indiscutible en el equipo felino. A pesar de ello, su calidad técnica y visión de juego han despertado el interés de clubes internacionales que buscan reforzar sus plantillas con un jugador capaz de aportar equilibrio y distribución en la zona medular.

El Inter Miami, franquicia que ha revolucionado la MLS con la llegada de Lionel Messi. Luis Suárez y Rodrigo de Paul, ve en Fonseca una pieza que podría darle mayor solidez en el centro del campo. La directiva estadounidense considera que el uruguayo puede adaptarse rápidamente al estilo de juego de la liga y convertirse en el sustituto de Sergio Busquets que anunció su retiro del futbol profesional y ser un complemento ideal para su esquema ofensivo.

Por otro lado, el Real Oviedo, equipo que milita en LaLiga española, también ha levantado la mano. El club asturiano busca reforzarse con jugadores jóvenes y con experiencia internacional para pelear por la permanencia en la primera división. Fonseca encaja en ese perfil y su llegada sería vista como una apuesta estratégica para fortalecer el mediocampo.

En León, la situación es clara: la salida de Nicolás Fonseca parece casi un hecho. El técnico del equipo Ignacio Ambriz le ha dejado la puerta abierta para que siga su carrera fuera del futbol mexicano.

