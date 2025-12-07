ÚLTIMA HORA: Se define nuevo campeón del futbol mexicano

La Jaiba de Tampico Madero probó la gloria de la Liga Expansión del futbol mexicano. El cuadro tamaulipeco venció por la mínima diferencia a los Freseros de Irapuato en el cotejo de vuelta de la gran final y eso fue suficiente para proclamarse monarca ante su gente en la división de plata de nuestro balompié.

Alonso Escoboza fuel el gran héroe de la Jaiba tras anotar el único tanto de la serie vía penal y a tres minutos de que se acabara el partido de vuelta. A pesar de sus intentos, Irapuato no pudo con el club de Tamaulipas y fue incapaz de anotarle un tanto a Madero a lo largo de 180 minutos.

Dos equipos revelación

Cabe recordar que, tanto la Jaiba Brava como los Freseros apenas están viviendo sus primeros meses en la Liga de Expansión y desde ya están pisando fuerte en dicha división. Por si fuera poco, tanto en Irapuato como en Tamaulipas se vivió una gran entrada por parte de la afición que acompañó a sus respectivos clubes durante todo el semestre.

Finalmente, la Jaiba Brava reiteró queb está para pelearla a equipos como Atlante, Leones Negros o Club Atlético La Paz y ser más que un contendiente por el título, sino un protagonista de la liguilla de la Liga de Expansión.