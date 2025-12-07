deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga de Expansión MX
Nota

ÚLTIMA HORA: Se define nuevo campeón del futbol mexicano

Tampico Madero se proclamó monarca de la Liga de Expansión tras ganar el globa 1-0 frente a Irapuato, el único tanto se anotó al 87' del cotejo de vuelta.

Liga de Expansión
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Liga de Expansión MX
Compartir

La Jaiba de Tampico Madero probó la gloria de la Liga Expansión del futbol mexicano. El cuadro tamaulipeco venció por la mínima diferencia a los Freseros de Irapuato en el cotejo de vuelta de la gran final y eso fue suficiente para proclamarse monarca ante su gente en la división de plata de nuestro balompié.

Te puede interesar: Tigres vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de las semifinales del Apertura 2025, marcador online

Alonso Escoboza fuel el gran héroe de la Jaiba tras anotar el único tanto de la serie vía penal y a tres minutos de que se acabara el partido de vuelta. A pesar de sus intentos, Irapuato no pudo con el club de Tamaulipas y fue incapaz de anotarle un tanto a Madero a lo largo de 180 minutos.

Dos equipos revelación

Cabe recordar que, tanto la Jaiba Brava como los Freseros apenas están viviendo sus primeros meses en la Liga de Expansión y desde ya están pisando fuerte en dicha división. Por si fuera poco, tanto en Irapuato como en Tamaulipas se vivió una gran entrada por parte de la afición que acompañó a sus respectivos clubes durante todo el semestre.

Finalmente, la Jaiba Brava reiteró queb está para pelearla a equipos como Atlante, Leones Negros o Club Atlético La Paz y ser más que un contendiente por el título, sino un protagonista de la liguilla de la Liga de Expansión.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

Resumen Leones Negros vs Tapatío final campeón de campeones de liga de Expansión
Liga de Expansión MX
Resumen: Leones Negros 1-2 Tapatío | Campeón de Campeones de la Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Tapatio 1-0 Leones Negros | Campeón de Campeones, Liga BBVA Expansión MX, partido de ida
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen Leones Negros 1-0 Jaiba Brava Tampico Madero | Final Liga BBVA Expansión MX
JAIBAVSLEONES.jpg
Liga de Expansión MX
Resumen Jaiba Brava 2-1 Leones Negros | Final de ida, Clausura 2025 de la Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Mineros de Zacatecas 0-0 Tampico Madero Jaiba Brava | Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Tampico Madero Jaiba Brava 1-0 Mineros de Zacatecas | Liga BBVA Expansión MX
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Atlante 2-3 Club Atlético Morelia | Liga BBVA Expansión MX, Clausura 2025
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Alebrijes de Oaxaca 2-2 Atlético La Paz | Liga BBVA Expansión MX Clausura 2025
Thumbnail
Liga de Expansión MX
Resumen: Atlante 4-1 Cancún FC | Liga BBVA Expansión MX Clausura 2025
Mineros vs Correcaminos, Liga de Expansión
Liga de Expansión MX
Resumen Mineros 2-1 Correcaminos | Liga BBVA Expansión MX
×
×