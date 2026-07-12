ÚLTIMA HORA: Definido el segundo partido de las semifinales del Mundial 2026

Los cuatro mejores participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están definidos y el segundo partido de semifinales enfrentará a Inglaterra y a Argentina en Atlanta el próximo 15 de julio a la 1:00 p.m.

Colocarse entre los mejores cuatro no fue fácil para ninguna de las dos naciones. Inglaterra necesitó de un gol en el tiempo extra para vencer a Noruega en los cuartos de final y garantizar su lugar en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Antes, venció a México en octavos de final y a la República Democrática del Congo en la ronda de 16vos.

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👇 Francia vs España / Inglaterra vs Argentina

📅 ⁣⁣⁣Martes 14 de julio / Miércoles 15 de julio

🕠 12:40… pic.twitter.com/otxM9pRHY3 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 12, 2026

Los noruegos abrieron el marcador gracias a Andreas Schjelderup al 35’. El extremo izquierdo desbordó por su banda y con un disparo cruzado, que pegó en el poste, logró marcar el único gol del combinado nórdico en el duelo de cuartos de final. El equipo de “Los Tres Leones” igualó mientras la primera parte agonizaba. Los ingleses atacaron con celeridad tras robar el balón y Anthony Gordon le puso medio gol a Jude Bellingham al 45+1’. Ya en la prórroga, los ingleses se volcaron al ataque y Bellingham consiguió su doblete al 93’.

Por su parte, los argentinos se impusieron 3-1 a los suizos en la prórroga en su duelo disputado en el Estadio Kansas City. Argentina consiguió sus goles gracias a Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Suiza descontó gracias a Dan Ndoye. La debacle del combinado europeo llegó cinco minutos después del gol de la igualdad porque se quedaron con un hombre menos debido a que Breel Embolo fue amonestado por segunda ocasión.

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Antecedentes entre Inglaterra y Argentina en Copas del Mundo

Inglaterra y Argentina se han enfrentado 14 veces en partidos oficiales y cinco de ellas fueron en distintas Copas del Mundo. El saldo en esos encuentros es de tres triunfos para los ingleses y dos para los argentinos. El más recordado es el de cuartos de final de México 1986 donde Diego Armando Maradona marcó el gol del siglo y el de la “Mano de Dios”.

Sin embargo, el duelo más reciente en una Copa del Mundo fue en la edición de 2002, donde ambos coincidieron en el Grupo F. En esa ocasión, los ingleses se impusieron por la mínima gracias a un gol de David Beckham desde los 11 pasos.

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