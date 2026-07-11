¿Hay partidos mañana del Mundial 2026? Lo que dice el calendario de la FIFA sobre el Mundial 2026

Este sábado 11 de julio se completaron los cruces de Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y quedaron definidas las Semifinales de la justa mundialista que podrás disfrutar a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes, pero antes habrá una pausa en el calendario de las actividades mundialistas.

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¡GOLAZO INFERNAL DE JUDE BELLINGHAM! | Noruega 1-1 Inglaterra | Copa Mundial de la FIFA 2026

Así marcha el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luego de una emocionante jornada de Cuartos de Final en donde se enfrentaron este sábado las selecciones de Noruega e Inglaterra y más tarde Argentina y Suiza, se viene un par de días de descanso para que los equipos puedan preparar sus series de Semifinales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se detiene este domingo 12 y lunes 13 de julio para darle espacio a la preparación de la antesala de la Final en donde España y Francia definirán al primer contendiente por el título este martes 14 de julio en la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Luego de las Semifinales, el Mundial 2026 tendrá otra pausa de dos días para la preparación del partido por el tercer lugar el sábado 18 de julio, mientras que los dos mejores equipos del mundo se medirán en la Gran Final del Campeonato del Mundo para coronar al nuevo monarca que también podrás ver a través de TV Azteca.

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