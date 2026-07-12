América vs LA Galaxy: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 11 julio, segundo partido amistoso previo al Apertura 2026; marcador online

El Club América disputará su último partido de preparación previo al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX cuando se enfrente este sábado 11 de julio a Los Angeles Galaxy en la cancha del Dignity Health Sport Park de Carson, California en donde buscará ajustar los últimos detalles antes de la patada inicial del campeonato mexicano de Primera División.

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