ÚLTIMA HORA: Exhiben a los 4 candidatos para dirigir a Monterrey para la próxima temporada

El equipo regiomontano ya trabaja a marchas forzadas de cara al próximo torneo, luego de quedarse sin posibilidades de disputar la Liguilla en el Clausura 2026.

Tras el fracaso de Rayados en este semestre, la directiva tomó decisiones importantes, comenzando con la salida de Domènec Torrent después de la derrota ante Cruz Azul, resultado que terminó por sentenciar un proyecto que nunca encontró regularidad tras una seguidilla de partidos sin victoria.

Con ello, Nicolás Sánchez tomó el mando de manera interina, pero tampoco pudo cambiar el rumbo del equipo, que terminó eliminado del Clausura 2026 con apenas 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

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¿Quiénes son los candidatos para llegar al banquillo de Monterrey?

De acuerdo con distintos reportes, al interior del club ya manejan una lista de cuatro contendientes para asumir la dirección técnica de cara al Apertura 2026. Los nombres que suenan son Martín Anselmi, Matías Almeyda, Hernán Crespo y Miguel Herrera.

Según la misma información, la directiva encabezada por José Antonio Noriega (con rumores de una psosible salida) ya habría iniciado contactos con los distintos perfiles para conocer sus condiciones y definir qué entrenador se adapta mejor a las necesidades del equipo.

Por un lado, Anselmi aparece como una de las opciones más atractivas tras su paso por Cruz Azul, aunque su recorrido reciente por FC Porto y Botafogo no terminó como esperaba.

En el caso de Almeyda, el argentino vuelve a colocarse en la órbita de la Liga MX tras su reciente salida de Sevilla de España, manteniéndose como una opción con experiencia y conocimiento del futbol mexicano tras marcar una gra época con Chivas.

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Por su parte, Crespo también aparece en la lista luego de finalizar su etapa con São Paulo, siendo uno de los perfiles internacionales que más interés generan dentro de la institución.

Mientras tanto, Miguel Herrera también figura entre las opciones, aunque diversos reportes apuntan a que su futuro estaría más cerca de Atlante en su regreso a primera divisón que de Rayados, por su pasado con Tigres.

La directiva de Monterrey buscará definir en los próximos días al nuevo estratega, con la intención de iniciar cuanto antes la planeación del Apertura 2026 y devolver al equipo al protagonismo que perdió en este semestre.

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