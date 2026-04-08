¡ÚLTIMA HORA! Detención de Alberto del Río afecta colateralmente a Penta Zero Miedo

El lunes 6 de abril una noticia cimbró la lucha libre mexicana, con la detención por presunta violencia doméstica de Alberto del Río sobre su pareja sentimental en San Luis Potosí, hecho que ha venido a afectar colateralmente a Penta Zero Miedo.

Penta, quien tiene una arena de lucha libre entre sus proyectos paralelos a su carrera en WWE, tenía un evento ya configurado y comercializado para este 12 de abril en la Arena del Valle, en el que no solo iba a estar Alberto del Río, sino que sucedería un homenaje al Sr Dos Caras, su padre.

Dos Caras iba a ser reconocido en ese recinto luchístico ubicado en Ecatepec, Estado de México en el que la lucha estelar iba a ser protagonizada por Alberto El Patrón, El Hijo de Dos Caras e Ikaro, quienes enfrentarían a Texano Jr, Super Nova y el veterano y formador de muchos talentos Skyde.

Ese evento de lucha libre estaba teniendo aceptación por ver a Alberto del Río y una importante baraja de luchadores que aparecían en la cartelera, pero la sorpresiva y lamentable detención vienen a truncar los planes que tenía Penta Zero Miedo y sus socios en la Arena del Valle.

Así de forma indirecta ha afectado este proceso legal de Alberto del Río a la lucha libre y claro que a sus seguidores, que protestan en redes sociales que ellos anhelaban ver a Alberto del Río en acción y ahora en un nuevo cartel la lucha estelar ha sido modificada por Burger Boy, antes el Niño Hamburguesa, además de Diva Salvaje quien suple a Hijo de Dos Caras en tanro que Ikaro y los rivales se mantienen en el cartel.

¿Qué sabe de la detención de Alberto del Río?

El lunes por la tarde se dio a conocer que Alberto del Río había sido detenido en San Luis Potosí, en reacción a una llamada de auxilio de su pareja íntima, quien reportaba violencia en el hogar verbal y física; aunque no se sabe el grado de sus acciones, el ambiente de la lucha libre, aficionados y expertos han ofrecido opiniones pues no es la primera vez que algo así ocurre con Alberto del Río.

Una foto que fue divulgada lo muestra en la detención, que podría ahora ser un punto de inflexión en su carrera arriba del ring, su vida personal y empresarial, en la que apenas formaba una nueva compañía de lucha libre y aparecía en eventos llamativas como el Ring Royale.