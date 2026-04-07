ÚLTIMA HORA: Detienen a ex campeón de la WWE El Patrón, ¿por qué lo arrestaron

El ex luchador de la WWE José Alberto Rodríguez Chucuan, mejor conocido como Alberto del Río, El Patrón y Dos Caras Jr, fue detenido este lunes 6 de junio en San Luis Potosí, informaron las autoridades locales a través de las redes sociales.

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Detienen a Alberto del Río en San Luis Potosí

De acuerdo con las autoridades locales, Alberto del Río fue detenido en San Luis Potosí luego de su que su esposa presentara una denuncia por violencia familiar, por lo que elementos de la Guardia Civil acudieron al llamado de emergencia realizado al 911.

La mujer reportó haber sufrido de agresiones físicas y verbales por parte del luchador, lo que derivó en su detención en el fraccionamiento Lomas del Tec de la capital potosina.

‼️ Detienen al exluchador de la #WWE, Alberto del Río.



“El Patrón” fue aprehendido en San Luis Potosí tras una denuncia por presunta violencia familiar.



Su esposa lo habría denunciado por ser víctima de agresiones físicas. pic.twitter.com/OydUExbhiC — El Estado (@ElEstadoMx) April 6, 2026

Los elementos policiacos llegaron al lugar y encontraron a la mujer con signos de violencia, por lo que se detuvo al agresor para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estadio de San Luis Potosí.

Alberto del Río había sido acusado anteriormente por su expareja, Reyna Quintero, de supuesto abuso sexual e intento de secuestro en los Estados Unidos, pero se demostró su inocencia y fue puesto en libertad.

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