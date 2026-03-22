AAA lo vio crecer, fue firmado por WWE y una mala decisión lo llevó a perder su lugar apareciendo con su nuevo nombre

El luchador que por más de 10 años fue conocido como Niño Hamburguesa tuvo un error que le ha costado muy caro; ese nombre queda en la historia y ahora aparecerá en las arenas como Burger Boy una vez despedido de WWE y AAA.

Fue hace unas semanas en la Arena Afición de Pachuca, cuando Niño Hamburguesa se vio involucradro en un altercado cuando presuntamente un aficionado tuvo algún tipo de sañelamiento sobre el luchador y Hamburguesa propinó codazos con fuerza lo que fue grabado y expuesto en redes sociales.

Te podría interesar: Konnan habla sobre su salud: Tengo más de 10 operaciones y uso una prótesis

La calentura que viven los gladiadores en el ring, más la incapacidad de controlar el temperamento, sin dejar de lado el error de muchos aficionados de tratar de ofender, tocar o golpear al luchador, ocasionó que al carismático atleta le dieran las gracias.

Te podría interesar: WWE anuncia nuevo evento en México de la importancia de Triplemanía

"Niño Hamburguesa":

Porque informan que fue despedido de AAA tras golpear a un fan en show independiente pic.twitter.com/UAsSpo8jhq — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 11, 2026

The Crash, recibe a Burger Boy en este nuevo ciclo

Como dicen, el Show tiene que continuar, y Hamburguesa no se dentendrá por ese error, aunque sí será un fuerte aprendizaje. La noche del viernes apareció para asistir a Alberto el Patrón en Tijuana en The Crash y con la sudadera XXXL bien puesta, se anunció la aparición de Burger Boy, nombre que ahora llevará en el terreno independiente donde es un hecho que el trabajo no le faltará, pues tiene todas las herramientas para seguir su trayectoria que con el paso de los años ha pulido su personaje, su técnica y que se vuelve todos los días un imán de venta de boletos.

La buena noticia de WWE para el Niño Hamburguesa

Si se puede hablar de una 'buena noticia' en el despido y reaparción de Burger Boy, es que WWE no lo condenó a una cláusula de 'no aparición' que en ocasiones tiene sobre los luchadores, evitando que aparezcan en otros eventos de lucha libre por un periodo establecido.

Fueron realmente días los que tardó Iván Mondragón, nombre real del luchador para reanudar la carrera y de aquí ir hacia adelante.