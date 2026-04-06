Penta defenderá su título Intercontinental en Wrestlemania 42; ¿quiénes serán sus rivales?

Penta, el Zero Miedo, llegará al magno evento de la WWE como uno de los rostros principales de la empresa toda vez que es el Campeón Intercontinental de la misma. Por tal motivo, era de esperarse que el luchador mexicano defendiera su título nada más y nada menos que en Wrestlemania 42.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Wrestlemania 42 se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. Es en este escenario en donde Penta defenderá su Título Intercontinental en la que promete ser una de las contiendas más interesantes del show. ¿A qué otros luchadores enfrentará?

¿A qué luchadores enfrentará Penta en Wrestlemania 42 de la WWE?

Lo primero que tienes que saber es que este combate por el Título Intercontinental será en una estipulación con escaleras. Esto fue confirmado por el propio Penta en la última edición de Monday Night RAW precisamente después de defender este campeonato ante Kofi Kingston.

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PENTA ANUNCIA QUE DEFENDERÁ EL INTERCONTINENTAL CHAMPIONSHIP EN WRESTLEMANIA EN UN LADDER MATCH



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Dicho lo anterior, hasta el momento la WWE ha confirmado un total de cinco luchadores para este duelo de escaleras por el Campeonato Intercontinental, aunque no se descarta la llegada de más luchadores en estos días. Entre los que destacan obviamente aparece Penta, quien vivirá su segunda Wrestlemania como profesional.

A este se suma Dragon Lee, quien tuvo una contienda vibrante contra el Zero Miedo hace unas semanas, así como JD McDonaugh, quien forma parte de The Judgment Day. Del mismo modo aparece Je’Von Evans, quien llegó de NXT, y finalmente Rusev, quien hace unas semanas enfrentó a Oba Femi en RAW.

¿Qué luchadores mexicanos estarán en Wrestlemania 42?

Además de Penta el Zero Miedo y Dragon Lee, Wrestlemania 42 también será el escenario en donde Dominik Mysterio finalmente terminará su historia con Finn Balor en un mano a mano de alarido. Del mismo modo, tampoco se descarta la participación de El Hijo del Vikingo en la lucha de escaleras, aunque esto no está confirmado al cien por ciento.