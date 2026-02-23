CONFIRMADO: PSG ofreció 250 millones de euros por Lamine Yamal

Joan Laporta, presidente del Barcelona, sorprendió al medio futbolístico con una revelación que confirma la magnitud del talento de Lamine Yamal. Durante la presentación de su libro “Así hemos salvado al Barça”, el directivo declaró que hace dos años el equipo francés Paris Saint-Germain (PSG), actual campeón de la Champions League, ofreció 250 millones de euros por el joven atacante, cuando apenas había cumplido los 17 años. La propuesta fue rechazada, pese a que algunos consideraron la decisión absurda, más por los problemas económicos que pasaba el club culé en ese momento.

RESUMEN: Puebla vs América | J7 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

¿Cómo fue la oferta del PSG por Lamine Yamal?

En el verano de 2024, tras la salida del astro francés Kylian Mbappé rumbo al Real Madrid, el PSG buscaba un fichaje de impacto para reforzar su ataque. El club parisino puso sus ojos en Yamal, quien ya despuntaba como una joya de la cantera blaugrana. La cifra de 250 millones de euros habría sido suficiente para romper cualquier récord de transferencia, pero Laporta y su junta directiva decidieron mantener al jugador. “Tenía 17 años y no lo vendimos. ¡Algunas personas pensaron que estábamos locos!”, señaló el presidente.

TE PUEDE INTERESAR:



La decisión de Laporta se sustentó en la convicción de que Yamal sería pieza clave en el proyecto deportivo del Barcelona. El joven extremo, que ya brillaba en la selección española y había ganado el Premio Kopa al mejor juvenil del mundo, representaba no solo un valor futbolístico, sino también un símbolo de identidad para el club.

El actual impacto de Lamine Yamal con Barcelona

Hoy, con 18 años, Lamine Yamal se ha consolidado como titular indiscutible en el esquema blaugrana y es considerado uno de los talentos más prometedores del planeta. Su velocidad, técnica y madurez lo han convertido en referente ofensivo, validando la apuesta de Laporta y demostrando que rechazar aquella oferta fue una decisión estratégica. En esta temporada Yamil suma 13 goles y 13 asistencias en todos los torneos.

