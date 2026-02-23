Así va la tabla general de la Premier League tras la Jornada 27 en la Temporada 2025-26

Se fue la Jornada 27 de la Temporada 2025-26 de la Premier League. Dirigidos por Mikel Arteta y con un juego más en su registro, el Arsenal lidera la competencia con 61 puntos, resultado de 18 victorias, siete empates y tres derrotas. Durante la Fecha 27, los ‘Gunners’ vencieron al Tottenham en calidad de visitante para mantener la distancia en la parte alta de la clasificación.

El segundo puesto es del Manchester City. Los ‘Citizens’ comandados por Pep Guardola vencieron a Newcastle en el Etihad Stadium y con ello, tienen marca de 56 unidades tras 17 juegos ganados, cinco encuentros igualados y cinco descalabros. Por su parte, Aston Villa es tercero con 51 puntos, seguido del Manchester United con 48 unidades para mantenerse en puestos de clasificación directa a la Fase de Grupos de la siguiente UEFA Champions League.

En el quinto sitio aparece el Chelsea. El equipo de Liam Rosenior tiene 45 puntos seguido del Liverpool en sexto con la misma cantidad. Por su parte, Brentford es séptimo con 40 unidades y por debajo se encuentran el Bournemouth con 38 y Everton con 37 en el noveno lugar.

El décimo puesto es del Fulham. La escuadra dirigida por Marco Alexandre Saraiva da Silva y en la milita el delantero mexicano, Raúl Jiménez, tiene marca de 37 puntos con un registro de 11 victorias, cuatro empates y 12 derrotas en la presente campaña para ubicarse a media tabla.

En el lugar 11 se posiciona el Newcastle con 36 puntos, seguido del Sunderland con el mismo registro. Más abajo, se encuentra Crystal Palace (35), Brighton (34), Leeds United (31), Tottenham (29) y Nottingham Forest (27).

En la zona baja, en puestos de descenso, West Han ocupa el puesto 18 con 25 puntos, seguido del Burnley con 19 y en el fondo aparecen los Wolves con 10.

