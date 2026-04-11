ÚLTIMA HORA: El jugador de Pumas que se METERÍA de último minuto a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

De acuerdo con los últimos reportes, el canterano de Pumas de la UNAM, en la búsqueda de sumar minutos, saldría del equipo para llegar a la Premier League canadiense en calidad de préstamo y meterse de último minuto a la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

De acuerdo con los últimos reportes de medios locales, Santiago López, jugador que cuenta con nacionalidad mexicana y canadiense, y que ya tiene experiencia jugando con las categorías inferiores de Canadá, tuvo acercamientos con la Federación Canadiense de Futbol, donde hablaron sobre la posibilidad de sumarse de último momento a la convocatoria final para la Copa Mundial de la FIFA 2026 MT.

Por la dura competencia que existe en Pumas, el delantero no ha tenido muchos minutos durante el Clausura 2026. Ante esto, la federación buscaría que Santiago sume actividad, por lo que pedirían un préstamo por nueve partidos para jugar en el Atlético Ottawa, porque en el Clausura 2026 solo ha disputado 10 minutos.

Esta decisión se daría con el objetivo de que el jugador llegue con ritmo y pueda meterse en la lista final para representar a Canadá, una opción que le llama la atención, y así disputar su primera Copa del Mundo.

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El jugador aún sale registrado en el portal oficial de la Liga BBVA MX, por lo que su último partido como universitario previo al préstamo podría ser el juego de la Jornada 14 del Clausura 2026 ante Mazatlán, el día domingo 12 de abril en el Estadio Olímpico Universitario

La falta de minutos en Pumas empuja a Santiago López a salir al extranjero

Santiago López, con apenas 20 años no ha logrado consolidarse con el primer equipo de Pumas desde su debut en el Clausura 2024. En ese lapso, el atacante suma apenas 17 partidos en Liga BBVA MX, la mayoría ingresando de cambio en los últimos minutos, con un saldo de cero goles y una sola asistencia registrada en el Apertura 2025.

En cuanto a participación, sus minutos en primera división apenas superan los 300, una cifra que refleja la falta de continuidad en el máximo circuito.

López solo ha disputado un partido, acumulando apenas 10 minutos en el campo, mientras que en el resto de los encuentros, tanto de Liga MX como de Concacaf Champions Cup. A pesar de que en fuerzas básicas mostró mejores números (con cinco goles en 18 partidos en categorías Sub-23 y Sub-21), no logró competir por un lugar ante Guillermo Martínez y Robert Morales..

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