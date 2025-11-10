Qué ocurrirá el 19 de julio de 2026 y por qué es tan importante para el futbol.

El futbol es el deporte con más espectadores en el planeta , a tal punto de superar con creces cualquier otro que se le interponga. Pero incluso dentro del balompié el mundo queda detenido solamente por un partido: la gran final de la Copa Mundial de futbol masculino. El próximo 19 de julio de 2026 va a ser ese gran día que ocurre únicamente cada 4 años.

Luego de aquel 18 de diciembre de 2022 en el que la selección de Argentina venció por penaltis a su par de Francia, finalmente el próximo 19 de julio de 2026 llegará la final del Mundial, para ponerse como la fecha más importante por los restantes 4 años. La Selección Nacional de México (que será transmitida por TV Azteca) , por supuesto, sueña con llegar a ese día y jugar su primera final del mundo.

Archivo TV Azteca La final del Mundial será el 19 de julio de 2026

El estadio que albergará la final del Mundial 2026 el próximo 19 de julio de 2026

El encuentro entre los dos mejores países del mundo se dará el próximo 19 de julio de 2026 en el Estadio New York / New Jersey﻿, el cual se encuentra ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU., el país vecino. Si bien la Copa del Mundo también se jugará en México, el partido definitorio se dará en los Estados Unidos.

Entre otros detalles del estadio, se destaca que este gigante de cemento tiene la capacidad para albergar a 82.500 espectadores, siendo uno de los más grandes del continente de América. Este coloso fue inaugurado en el 2010 y modificado para que pueda tener la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 19 de julio de 2026.

Además de la gran final, el New York - New Jersey Stadium albergará otros encuentros: Partido 7 (Fase de grupos | Sábado, 13 de junio), Partido 17 (Fase de grupos | Martes, 16 de junio), Partido 41 (Fase de grupos | Lunes, 22 de junio), Partido 56 (Fase de grupos | Jueves, 25 de junio), Partido 67 (Fase de grupos | Sábado, 27 de junio).

Por otra parte, de los duelos de eliminación directa, el estadio estadounidense tendrá los duelos: Partido 77 (Dieciseisavos de final | Martes, 30 de junio) y el Partido 91 (Octavos de final | Domingo, 5 de julio).

