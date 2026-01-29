La UEFA Champions League definió la fase liga y México recibió la peor noticia de todas

Como con la victoria agónica de Benfica ante Real Madrid, la UEFA Champions League cerró la fase liga con los 8 clasificados a octavos de final y los 16 que jugarán los Play-offs. Sin embargo, aunque hubo grandes encuentros en la última jornada, México tuvo la peor noticia de todas y no deja de sorprender a todos los fanáticos.

Resulta que tras los 18 partidos que hubo en simultáneo, se definieron los 24 equipos que siguen en competencia y los 12 que fueron eliminados. Finalmente, México se quedó sin representantes en la UEFA Champions League. Alex Padilla y Rodrigo Huescas –que tuvo un gesto muy bonito– eran los únicos dos que seguían en competencia, pero quedaron afuera de los 24.

Rodrigo Huescas mostró su deseo de regresar a Cruz Azul|Crédito: Getty Images

México se quedó sin representantes en la UEFA Champions League

Resulta que el Copenhague de Rodrigo Huescas perdió 4-1 frente al Barcelona en el Camp Nou y sumó apenas 8 puntos en los 8 juegos disputados. Los últimos clasificados tuvieron 9 unidades y una diferencia de gol de al menos -2. De todos modos, cabe destacar que el lateral derecho de 22 años no está jugando por estar lesionado en su rodilla.

Por otra parte, el Athletic de Bilbao del portero Alex Padilla también quedó fuera de la ronda de Playoffs de la UCL, puesto que de la misma manera que su compatriota, su equipo sumó apenas 8 puntos en la fase liga. Es que perdió 2-3 frente a Sporting Club de Lisboa, en el encuentro disputado en España.

Alex Padilla no ha disputado ningún partido oficial con el Athletic de Bilbao tras su paso por Pumas|@padilla_1_

Los 8 clasificados a los octavos de final de la Champions League

Arsenal: 24 puntos, +19

Bayern Múnich: 21 puntos, +14

Liverpool: 18 puntos, +12

Tottenham: 17 puntos, +10

Barcelona: 16 puntos, +8

Chelsea: 16 puntos, +7

Sporting Lisboa: 16 puntos, +6

Manchester City: 16 puntos, +6

Los 16 equipos que jugarán los Playoffs de la UCL