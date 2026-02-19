ÚLTIMA HORA: ¿Estrella del tricampeonato del América FUERA del club? Esto es lo que sabemos

En medio de rumores sobre una posible salida, la situación de Ramón Juárez se ha convertido en uno de los temas más comentados alrededor del Club América durante el Clausura 2026. El defensor continúa en el plantel, pero su falta de minutos bajo el mando de André Jardine ha generado especulación sobre su futuro inmediato, especialmente porque busca regularidad para mantenerse en el radar de selección nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La competencia interna es el principal obstáculo para que se consolide como titular, en la rotación de centrales aparece por detrás de Sebastián Cáceres y Israel Reyes, lo que ha limitado su protagonismo. Aun así, el zaguero sigue siendo considerado un proyecto importante dentro del club y mantiene contrato vigente, por lo que su salida no depende únicamente de su deseo de jugar más.

¿Qué Jugadores salieron del América para el Clausura 2026?

El último mercado invernal fue intenso para el club, con bajas relevantes que marcaron un nuevo camino para la institución. La salida más sensible fue la de Álvaro Fidalgo, quien emigró al Real Betis tras consolidarse como leyenda Azulcrema. También se marchó el chileno Igor Lichnovsky al finalizar su vínculo, mientras que Rodrigo Aguirre pasó a Tigres de la UANL.

En otras salidas, el francés Allan Saint‑Maximin rescindió contrato por problemas de racismo, estas bajas abrieron espacio para refuerzos extranjeros como Raphael Veiga, Vinícius Lima y Dourado, parte de la nueva apuesta deportiva.

¿A qué equipos podría salir Ramón Juárez?

El ruido mediático creció luego de que circularan versiones que lo vinculaban con clubes del extranjero y del balompié nacional. Entre ellos apareció el interés del Porto, opción que vería con buenos ojos la directiva azulcrema si llegara una oferta formal, así como distintos reportes que lo ponían en la órbita de Cruz Azul y Monterrey.

Por ahora, no existen negociaciones activas ni acuerdos en curso para que el defensor deje Coapa. Aunque su entorno desea mayor protagonismo y el verano podría abrir nuevas posibilidades, hoy su salida no está confirmada y dentro del América aseguran que sigue contemplado como parte del proyecto deportivo.