Club América recibió un título que ningún equipo de la Liga BBVA MX quisiera: es de vergüenza

Club América ha tenido uno de los peores inicios en su historia, algo que no se veía desde hacía 55 años, y tras 6 jornadas del Clausura 2026 sigue sin levantarse, luego de la derrota ante el odiado rival en el Clásico Nacional. Debido a lo anterior, el conjunto azulcrema recibió un título que ningún equipo de la Liga BBVA MX quisiera, ya que es de vergüenza.

Las Águilas son la peor ofensiva en lo que va del torneo, pues luego de 6 partidos solo suman 3 goles en la liga mexicana, mientras que en la Concachampions 2026 tan solo 2 anotaciones, pese a que en la primera ronda se enfrentó a un club de Honduras de menor jerarquía.

El conjunto de Coapa es la peor ofensiva del torneo al solo sumar 3 goles.

El conjunto de Coapa se fue en ceros en las primeras 3 jornadas, pero ello quedó atrás cuando le marcó 2 goles a Necaxa y uno más a Rayados de Monterrey, pero nuevamente sus jugadores tuvieron la “pólvora mojada” ante Chivas.

América es el equipo de la Liga BBVA MX con menos goles en el Clausura 2026, pues hasta es superado por Santos Laguna, que tiene 5 anotaciones a favor y que se ubica como último lugar de la tabla general con tan solo un empate.

Los partidos venideros del América para dejar de ser la peor ofensiva

Los azulcremas llevan 3 goles por obra de Brian Rodríguez, Alex Zendejas y Víctor Dávila, quien sonaba para salir en este torneo, pero al momento se mantiene en la plantilla luego de la salida de varios futbolistas de ataque.

No obstante, el club azulcrema puede salir del bache en las próximas jornadas, ya que en la jornada 7 visita a Puebla, un equipo de media tabla para abajo. Pero una semana después tendrá un duelo complicado al recibir a Tigres en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Además, América deberá afrontar los Octavos de Final de la Concachampions, pero no la tendrá nada fácil, ya que se medirá ante Orlando City el 12 y 19 de marzo.